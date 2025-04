Nico Gonzalez al settimo cielo dopo Juve Monza | Sono riuscito a ritrovare quello che cercavo! Portiamo la squadra il più in alto possibile – FOTO

Nico Gonzalez al settimo cielo dopo Juve Monza: la FOTO dell'esterno argentino dopo la vittoria dei bianconeriL'esterno della Juve Nico Gonzalez ha commentato la vittoria dei bianconeri contro il Monza tramite un post pubblicato su Instagram mostrando tutta la sua felicità per il gol e per la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@NicoiGonzalez)PAROLE – «dopo tanto Sono riuscito a ritrovare quello che cercavo!! Dimostriamo che siamo più uniti che mai e che daremo battaglia in queste 4 partite che ci Sono rimaste per portare la Juventus il più in alto possibile.».

