La scelta di Becciu | Non verrò in Conclave Dubbi nuovi gialli e il silenzio del Vaticano

Conclave che sarà il 7 maggio, ma soprattutto perché si è arrivati all'epilogo del tormentone Becciu. Tra l'incredulità di molti dei cardinali riuniti, infatti, ieri sono finalmente spuntati i documenti che riportavano la volontà di Francesco di non far entrare in Conclave il porporato sardo nonostante abbia meno di 80 anni. Sebbene se ne parlasse da giorni, c'era chi aveva sperato che il Papa defunto non si fosse spinto a tanto. Invece, con una certa soddisfazione del camerlengo di Santa Romana Chiesa Kevin Farrell, le carte sono state svelate proprio nel giorno in cui nuovi dettagli, pubblicati anche da «Il Tempo», hanno messo in evidenza tutta l'opacità dell'indagine che ha fatto cadere in disgrazia Becciu. Iltempo.it - La scelta di Becciu: "Non verrò in Conclave". Dubbi, nuovi gialli e il silenzio del Vaticano Leggi su Iltempo.it Come da attese, la congregazione generale di ieri mattina è stata la più importante. Non solo perché si è decisa la data d'inizio delche sarà il 7 maggio, ma soprattutto perché si è arrivati all'epilogo del tormentone. Tra l'incredulità di molti dei cardinali riuniti, infatti, ieri sono finalmente spuntati i documenti che riportavano la volontà di Francesco di non far entrare inil porporato sardo nonostante abbia meno di 80 anni. Sebbene se ne parlasse da giorni, c'era chi aveva sperato che il Papa defunto non si fosse spinto a tanto. Invece, con una certa soddisfazione del camerlengo di Santa Romana Chiesa Kevin Farrell, le carte sono state svelate proprio nel giorno in cuidettagli, pubblicati anche da «Il Tempo», hanno messo in evidenza tutta l'opacità dell'indagine che ha fatto cadere in disgrazia

