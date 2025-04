Ilgiorno.it - Museo della Scienza, San Vittore e il solenne dubbio tra bar e tram

CucchiIn via Olona passeggio pacifico e quasi solitario, costeggiando ilTecnologia, dal quale si impone verticale, nei suoi circa 30 metri di altezza, un razzo, il lanciatore Vega che – ci informano le guide – può trasportare e rilasciare satelliti fino a 2mila chilogrammi di massa. Vedo poi l’ingresso dell’Istituto professionale Cavalieri, ma non è giorno di scuola e non incontro studenti. Osservo invece, sul lato opposto, il buon ristorante spagnolo Llevataps, dove presto tornerò, per godermi patanegra, mentre già mi si apre la piazza Sant’Agostino, con il suo ampio spazio libero, costeggiato dal respiro degli alberi, frequentato da ragazzini che giocano o corrono pacifici.Oltrepasso la fermata del metrò verde, così mi immetto sul viale Papiniano, che nella sua ampiezza mi invita a proseguire, non mostrandomi, peraltro, molti elementi di urbana distrazione: quasi nessun negozio e non trovo neanche un bar dove vorrei sostare almeno per il ristoro di un cappuccino.