Furti con spaccata Auto prese di mira Arrestato un 42enne

Furti con spaccata, rompendo i finestrini delle Auto in strada: in manette un 42enne di origini ghanesi, comparso ieri davanti al giudice.I fatti contestati sono avvenuti all'alba di domenica vicino all'istituto comprensivo Galilei, all'altezza del civico 10 di via Cassala. Una residente della zona, probabilmente svegliato da quel trambusto, ha avvisato la polizia segnalando che un uomo stava spaccando i finestrini di alcune Auto parcheggiate negli stalli di sosta esterni. La cittadina ha anche descritto accuratamente l'uomo agli agenti, i quali una volta arrivati sul posto sono riusciti a identificare l'Autore dei Furti.Il 42enne Arrestato, John Aidoo, di origine ghanese e con cittadinanza italiana, non ha precedenti penali, ha un lavoro e risulta seguito dal Centro di salute mentale.

