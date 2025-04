Rimini tra le città con il clima migliore

Rimini si piazza nella top 20 nazionale, salendo dal 17° al 13° posto tra le città con il miglior clima in Italia. E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, elaborando dati di 3B Meteo relativi al decennio 2014-2024. Quindici i parametri considerati, aggiornati in base ai fenomeni degli ultimi anni: notti tropicali, caldo estremo, escursione termica, intensità delle piogge, circolazione dell’aria.A favorire Rimini il suo posizionamento sulla costa, fattore che accomuna quasi tutti i capoluoghi che compaiono nella top ten (in testa Bari, poi Barletta e Pescara) che rispetto alle aree interne possono godere di una maggiore circolazione dell’aria, di un indice di calore mitigato dalla brezza estiva e di una minore escursione termica. Tra i fattori maggiormente positivi a Rimini le poche ondate di calore (cioè superamenti di 30° di temperatura per almeno tre giorni consecutivi) e i pochi giorni di caldo estremo (quelli con temperatura massima sopra i 35 gradi) posizionandosi al 6° posto in entrambe le categorie. Ilrestodelcarlino.it - Rimini tra le città con il clima migliore Leggi su Ilrestodelcarlino.it si piazza nella top 20 nazionale, salendo dal 17° al 13° posto tra lecon il migliorin Italia. E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, elaborando dati di 3B Meteo relativi al decennio 2014-2024. Quindici i parametri considerati, aggiornati in base ai fenomeni degli ultimi anni: notti tropicali, caldo estremo, escursione termica, intensità delle piogge, circolazione dell’aria.A favorireil suo posizionamento sulla costa, fattore che accomuna quasi tutti i capoluoghi che compaiono nella top ten (in testa Bari, poi Barletta e Pescara) che rispetto alle aree interne possono godere di una maggiore circolazione dell’aria, di un indice di calore mitigato dalla brezza estiva e di una minore escursione termica. Tra i fattori maggiormente positivi ale poche ondate di calore (cioè superamenti di 30° di temperatura per almeno tre giorni consecutivi) e i pochi giorni di caldo estremo (quelli con temperatura massima sopra i 35 gradi) posizionandosi al 6° posto in entrambe le categorie.

