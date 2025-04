Concerto Primo Maggio 2025 a Roma | orario e scaletta artisti

Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest'anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 Maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un'atmosfera di festa e condivisione. Un elemento inedito e coinvolgente di questa edizione sarà la presenza di Vincenzo Schettini, il celebre professore star dei social con milioni di follower della pagina "La Fisica Che Ci Piace". Schettini si affiancherà a Noemi, Ermal Meta e BigMama con una serie di incursioni dal palco.

