Nigeriacamion esplode su mina | 26 morti

7.00 Almeno 26 persone sono state uccise per un camion che è saltato in aria su unaartigianale posta lungo una strada nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Lo Stato di Borno è la culla e la roccaforte di Boko Haram, la cui insurrezione jihadista ha causato negli ultimi 15 anni più di 40milae 2 milioni di sfollati in questa regione del paese più popoloso dell'Africa. "Ventisei persone sono morte nell'esplosione, tra cui 16 uomini,4 donne e 6 bambini", ha detto un ufficiale militare.