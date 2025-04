Il Partito Liberale ha vinto le elezioni in Canada

Il primo ministro canadese Mark Carney ha vinto le elezioni con il suo Partito Liberale. Un risultato sorprendente rispetto alle previsioni e i sondaggi di poche settimane fa. Devono essere ancora scrutinate diverse schede, ma tutte le proiezioni confermano la vittoria dei liberali, con un margine molto stretto: è ancora in dubbio se alla fine avranno la maggioranza dei seggi in Parlamento.Ancora lo scorso febbraio il Partito Conservatore sembrava destinato a guidare il Paese dopo le dimissioni di Justin Trudeau e le difficoltà dei liberali. A gennaio il vantaggio era stimato intorno ai ventiquattro punti percentuali. Negli ultimi tempi però la campagna elettorale è stata dominata dai messaggi aggressivi di Donald Trump nei confronti del Canada: le risposte a tono di Carney – primo ministro da marzo e sempre duro nelle risposte al presidente statunitense – devono aver fatto la differenza.

