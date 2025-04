Chiusa dalla Gdf partita Iva fantasma

Ilgiorno.it - Chiusa dalla Gdf partita Iva “fantasma" Leggi su Ilgiorno.it I finanzieri del Comando provinciale di Varese, nell’ambito del controllo economico del territorio, anche virtuale, eseguendo accertamenti mirati hanno individuato numerosissime partite Iva, riportanti denominazioni di origine cinese, operanti nel settore dell’e-commerce e rappresentate dallo stesso soggetto di origine cinese. Dall’analisi delle Fiamme Gialle sono emersi numerosi indici di rischio derivanti da: elevato numero di soggetti rappresentati, recente costituzione del rappresentante fiscale, presentazione della dichiarazione dei redditi indicante un volume dei ricavi irrisorio, assenza di pagamento di tributi e assenza di qualsiasi bene o contratto intestato oltre a precedenti di polizia del soggetto rappresentante, che risultava arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nasconde al fisco 250mila euro. Muratore senza partita Iva nei guai - Col passaparola si era costruito un bel giro di clienti. E in sette anni, cantiere dopo cantiere, si sarebbe messo in tasca circa 250mila euro, restando però invisibile al fisco. Non contento, nel frattempo, per circa cinque anni avrebbe anche chiesto e percepito il reddito di cittadinanza. Ad aprire il vaso di Pandora sono stati i militari della Guardia di finanza imolesi. Grazie alle periodiche verifiche fiscali che le fiamme gialle svolgono tramite i propri database, sono riuscite a risalire all’uomo, residente a Ozzano e completamente sconosciuto al fisco. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fatture false per frodare dell’Iva, sequestro per 2 milioni da Gdf - Tempo di lettura: 2 minutiUn sequestro di beni e soldi per circa due milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di tre società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, e dei cinque amministratori delle tre compagini. L’accusa è di aver frodato l’Iva grazie all’emissione di fatture false per oltre 10milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana guidata da Pierpaolo Bruni, che ha coordinato le indagini. 🔗anteprima24.it

Le donne con Partita iva guadagnano il 18,3% meno, nel mondo dell’istruzione il gap si riduce, ma persiste - Si tratta di una analisi condotta da Fiscozen sui dati del 2024 che evidenziano come il gender pay gap sia una realtà anche tra i titolari di Partita Iva. In media, gli uomini guadagnano il 18,3% in più rispetto alle donne, con un divario che aumenta con l’età. Se tra i 18 e i 24 anni la differenza è del 7,4%, tra i 25 e i 35 anni sale al 20,6%, per poi raggiungere il 28,5% tra i 55 e i 65 anni. L'articolo Le donne con Partita iva guadagnano il 18,3% meno, nel mondo dell’istruzione il gap si riduce, ma persiste sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiusa dalla Gdf partita Iva “fantasma; Operava per oltre 1.300 soggetti, chiusa partita Iva fantasma; Varese: chiusa partita IVA a rappresentante fiscale operante per conto di 1385 soggetti economici esteri; Guardia di Finanza scopre 29 partite Iva fantasma e un carosello di cartiere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiusa dalla Gdf partita Iva “fantasma" - I finanzieri del Comando provinciale di Varese, nell’ambito del controllo economico del territorio, anche virtuale, eseguendo accertamenti mirati ... 🔗ilgiorno.it

Operava per oltre 1.300 soggetti, chiusa partita Iva fantasma - (ANSA) - VARESE, 28 APR - Un'unica partita Iva operava per conto di 1.385 soggetti nel settore dell'e-commerce. L'anomalia è stata intercettata dai militari della Guardia di Finanza del comando provin ... 🔗msn.com

Varese: chiusa partita IVA a rappresentante fiscale operante per conto di 1385 soggetti economici esteri - seguendo mirati e specifici accertamenti hanno individuato numerosissime partite IVA, riportanti denominazioni di origine sinica, operanti nel settore dell’e-commerce ... 🔗ilmetropolitano.it