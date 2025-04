Ecco le Stelle al merito Cinque su sei sono donne

Stelle e saranno sei i pesaresi che verranno premiati. La cerimonia si svolgerà nella prestigiosa sede dell’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, dopodomani Primo di Maggio che è anche la Festa del Lavoro. La onorificenza "Stella al merito del lavoro" che dà il titolo di "Maestro del Lavoro", viene conferita con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del lavoro, ai dipendenti con più di 50 anni di età e con 25 anni di lavoro continuativo, che si sono particolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.Alla cerimonia, organizzata dalla prefettura di Ancona, parteciperanno le massime autorità civili, militari e religiose e per la nostra provincia sarà presente il prefetto Emanuela Saveria Greco, il console provinciale dei Maestri del Lavoro Luciana Nataloni, il vice console Amelio Bustelli e il segretario Bruno Ferri. Ilrestodelcarlino.it - Ecco le Stelle al merito. Cinque su sei sono donne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una cerimonia annuale e molto attesa quella del Primo Maggio Festa del lavoro e anche Festa dei Maestri del lavoro. Perchè in questa giornata verranno assegnate lee saranno sei i pesaresi che verranno premiati. La cerimonia si svolgerà nella prestigiosa sede dell’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, dopodomani Primo di Maggio che è anche la Festa del Lavoro. La onorificenza "Stella aldel lavoro" che dà il titolo di "Maestro del Lavoro", viene conferita con decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del lavoro, ai dipendenti con più di 50 anni di età e con 25 anni di lavoro continuativo, che siparticolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.Alla cerimonia, organizzata dalla prefettura di Ancona, parteciperanno le massime autorità civili, militari e religiose e per la nostra provincia sarà presente il prefetto Emanuela Saveria Greco, il console provinciale dei Maestri del Lavoro Luciana Nataloni, il vice console Amelio Bustelli e il segretario Bruno Ferri.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Eccezionali meriti in ambito professionale”, ecco chi sono le nuove “stelle al merito” di Terni - Saranno sedici i lavoratori umbri a essere insigniti della prestigiosa stella al merito del lavoro nella cerimonia ufficiale del Primo maggio, la massima onorificenza italiana conferita ai dipendenti che si sono distinti per meriti eccezionali nell’ambito professionale. A comunicarlo è il... 🔗ternitoday.it

Movimento cinque stelle “Ecco il grande bluff della giunta Bandecchi. Servono soluzioni vere per Acciai Speciali Terni” - “Mentre centinaia di famiglie vivono nell’incertezza e aspettano il rilancio dell’AST, l’amministrazione Bandecchi continua a inseguire titoli facili e promesse impossibili. L’ultima trovata – usare a pieno regime la centrale Edison per abbattere i costi energetici dell’acciaieria – si è rivelata... 🔗ternitoday.it

“Eccezionali meriti in ambito professionale”, ecco chi sono le nuove “stelle al merito” di Terni - Saranno sedici i lavoratori umbri a essere insigniti della prestigiosa stella al merito del lavoro nella cerimonia ufficiale del Primo maggio, la massima onorificenza italiana conferita ai dipendenti che si sono distinti per meriti eccezionali nell’ambito professionale. A comunicarlo è il... 🔗ternitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Crash test, ecco le cinque auto più sicure del 2024 secondo Euro Ncap; Amnistia e indulto: ecco le proposte del Movimento 5 Stelle; Cesena, da una pensione a cinque hotel. Ma la famiglia Ricci non si ferma; “Eccezionali meriti in ambito professionale”, ecco chi sono le nuove “stelle al merito” di Terni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dieci eccellenze in provincia. Ecco le stelle al merito 2025. Premiati per la loro laboriosità - Il riconoscimento verrà consegnato con una cerimonia il primo maggio alla Mole alla presenza delpPrefetto Valiante e delle autorità locali. L’impegno per le nuove generazioni. 🔗msn.com

ELEZIONI SULMONA: ECCO LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - SULMONA – Il Movimento 5 Stelle di Sulmona ha ufficializzato la propria lista di candidati a sostegno della candidatura di Angelo Figorilli alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio ... 🔗reteabruzzo.com

Euro Ncap 2024, ecco tutti i modelli testati che hanno ottenuto le 5 stelle nelle ultime prove - Ottime notizie sul fronte della sicurezza: quasi tutti i modelli valutati nell'ultima sessione di test Euro Ncap dell'anno, ottengono le cinque stelle. In particolare, i crash test hanno ... 🔗msn.com