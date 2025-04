La rivoluzione di Sandra e Andrea dice 142

Ilgiornale.it - La rivoluzione di Sandra e Andrea dice 142 Leggi su Ilgiornale.it Il ristorante milanese in corso Colombo della Ciciriello cambia rotta con l’arrivo dello chef Zazzara, abruzzese con tante esperienze in giro per il mondo, che porta la sua cucina essenziale e istintiva. Una filosofia gastronomica che sarà declinata per tutto il giorno, dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo dalla cena, con il proposito di evolvere con il tempo

Andrea Sempio si dice "tranquillo" sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, attacco ai legali di Alberto Stasi - Andrea Sempio, ospite a Quarto Grado, accusa i legali di Alberto Stasi sostenendo che stanno tentando per la terza volta di ribaltare la verità processuale 🔗notizie.virgilio.it

Rivoluzione nel doppio misto agli US Open. Sara Errani e Andrea Vavassori non ci stanno - Rivoluzione in vista nei prossimi US Open. Nell’ultimo Slam del 2025 ci sono tante novità all’orizzonte. Gli organizzatori hanno comunicato, ad esempio, l’ampliamento del programma da 14 a 15 giorni di gara, da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre. Tuttavia, ad alimentare le discussioni è la modifica nel torneo del doppio misto, evento nel quale l’anno passato Sara Errani e Andrea Vavassori trionfarono. 🔗oasport.it

Andrea Vianello dice addio alla Rai: «Via dopo 35 anni, accordo consensuale» - «Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia Rai’. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico». Lo ha scritto su X Andrea Vianello, annunciando via social l’addio alla Rai. Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. 🔗lettera43.it

