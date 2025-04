Caposele festeggia la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano

Caposele celebra con orgoglio il conferimento della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, prestigioso riconoscimento dedicato ai borghi dell’entroterra che si distinguono per qualità turistica e ambientale. Un traguardo importante per il comune irpino, che diventa il. Avellinotoday.it - Caposele festeggia la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Leggi su Avellinotoday.it Sabato 3 maggio 2025,celebra con orgoglio il conferimento delladel, prestigioso riconoscimento dedicato ai borghi dell’entroterra che si distinguono per qualità turistica e ambientale. Un traguardo importante per il comune irpino, che diventa il.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Obiettivo... arancione. Massa torna a candidarsi per sventolare la bandiera - Massa, 3 marzo 2025 – Una nave carica di detriti del marmo incagliata tra i “rottami” del mitico pontile, spiagge devastate dall’erosione e una scogliere “off limits” ancora da bonificare. Ma Massa ci riprova a far sventolare la Bandiera Blu sul suo litorale, quel riconoscimento della Organizzazione non governativa e no profit “Foundation for Environmental Education” che conquista ogni anno dal 2014. 🔗lanazione.it

L'omaggio di Bari per la festa nazionale olandese: bandiera a Palazzo di Città e fontane illuminate di arancione - In occasione del Giorno del Re, la festa nazionale olandese che celebra la nascita di re Willem-Alexander, oggi le fontane di piazza Moro e piazza Giulio Cesare saranno illuminate d’arancione. A renderlo noto è il Comune. Questa mattina, inoltre, è stata esposta la bandiera dell’Olanda sulla... 🔗baritoday.it

E nell'altro corteo si brucia la bandiera Ue. "No all'odio di Serra: ci porterà alla guerra" - A Barberini sfilano in mille. Comunisti, Potere al popolo, Arci e studenti: "Bruxelles assassina". Vannacci dà buca a Rizzo 🔗ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caposele festeggia la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano; L'Italia dei borghi si dipinge di arancione: ecco le 5 nuove città ad essersi aggiudicate il più importante riconoscimento del turismo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bandiera arancione del touring club italiano a Caposele: è festa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

A Urbania non si ammaina la prestigiosa Bandiera Arancione - Sul municipio dell’antica Casteldurante sventola la Bandiera Arancione, il più alto riconoscimento turistico del Touring Club Italiano, sinonimo di qualità turistico-ambientale che viene ... 🔗ilrestodelcarlino.it