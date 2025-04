Bonus colonnine domestiche 2025 | al via le domande

Ilgiornale.it - Bonus colonnine domestiche 2025: al via le domande Leggi su Ilgiornale.it Da oggi è possibile richiedere il contributo fino all'80% delle spese sostenute nel 2024 per questi dispositivi: chi può usufruirne e come fare

Bonus colonnine domestiche 2025: requisiti, importi e scadenze - Il bonus colonnine 2025 è un insieme di incentivi dedicati a chi installa infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con misure specifiche per cittadini privati, imprese (e professionisti) ed enti pubblici. L’obiettivo è favorire la diffusione dei punti di ricarica elettrica, sostenendo economicamente l’acquisto e l’installazione delle colonnine nel contesto della transizione verso la mobilità sostenibile. 🔗quifinanza.it

Torna il bonus colonnine domestiche, domande al via dal 29 aprile: a chi spetta e come richiederlo - Dal 29 aprile riapre la possibilità di richiedere il bonus per l'acquisto e l’installazione di colonnine elettriche destinate all'uso domestico. Il contributo, pari all'80% della spesa sostenuta, è riservato a chi ha effettuato l'installazione nel 2024 e non era riuscito a partecipare alla precedente finestra. Ecco a chi spetta, come fare domanda e quali spese sono ammesse.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bonus colonnine per veicoli elettrici 2025: dal 29 aprile i contributi per gli utenti domestici - Tornano gli incentivi statali per chi ha installato infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. A partire dalle ore 12:00 del 29 aprile 2025 sarà possibile presentare domanda per il Bonus colonnine domestiche, misura destinata a sostenere la diffusione della mobilità elettrica tra i privati cittadini e i condomìni. L’agevolazione riguarda le installazioni effettuate tra il […] The post Bonus colonnine per veicoli elettrici 2025: dal 29 aprile i contributi per gli utenti domestici first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

