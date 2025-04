Finto messaggio per l’autorizzazione Gli esperti | non rispondete e segnalate

messaggio un istituto bancario di fiducia, un fondo, e da un po' di tempo anche Nexi, il colosso italiano per il paytech. Testo: "È stata richiesta un'autorizzazione per il pagamento di" e una cifra, spesso elevata. "Se non sei stato tu contatta il servizio clienti al numero" e un numero telefonico. è successo a un'aresina, che per fortuna non è caduta nel tranello. L'obiettivo, spiegano esperti e operatori dei settori specializzati della polizia, è carpire codici utili al prelievo di denaro. La truffa si basa sul fatto che molti utenti chiedono per sicurezza di ricevere un sms in caso di richiesta di autorizzazione per il pagamento con la carta. Il consiglio è di non chiamare né inviare sms al numero indicato ma di verificare con la banca o chiamare l'assistenza clienti Nexi e segnalare alle forze dell'ordine.

