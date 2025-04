Offerta per Banca Generali | Mediobanca tenta di fermare il governo e Montepaschi

Laverita.info - Offerta per Banca Generali: Mediobanca tenta di fermare il governo e Montepaschi Leggi su Laverita.info Ops da 6,3 miliardi in cambio di titoli. Scalata per frenare Mps, sostenuta da Caltagirone ed esecutivo. Nagel: «I tempi? Coincidenze». Mossa: «Operazione non concordata».

Cos’è l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca su Banca Generali e cosa comporta - Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Quest'ultima segna una nuova mossa all'interno degli equilibri di potere degli istituti bancari italiani, che si differenzia rispetto a quanto accaduto nei mesi precedenti, quando Monte dei Paschi di Siena, banca il cui azionista principale è il governo, aveva fatto un'offerta per Mediobanca. 🔗fanpage.it

Mediobanca lancia un’offerta di 6,3 miliardi su Banca Generali - Mediobanca lancia un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali, offrendo in cambio l’intera partecipazione che detiene nel Leone di Trieste. L’operazione, si legge in una nota, valorizza Banca Generali per 6,3 miliardi di euro. “L’aggregazione – spiega Piazzetta Cuccia – consente l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale”. 🔗ildenaro.it

Mediobanca punta a Banca Generali: presentata offerta di scambio sul 100%, una risposta a Mps? - L'operazione si inserisce nel tentativo di Piazzetta Cuccia di eseguire il piano "One brand - One culture", che trasformerebbe il wealth management nell'attività principale svolta dal gruppo. Secondo le stime, in questo modo Mediobanca raddoppierà i ricavi arrivando a 2 miliardi di euro L'articolo Mediobanca punta a Banca Generali: presentata offerta di scambio sul 100%, una risposta a Mps? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Offerta di Mediobanca su Banca Generali: il 13% del Leone suddiviso fra Trieste e il mercato - Domande e risposte dell’operazione: da dove finirà la quota in mano a Piazzetta Cuccia a quali sono le condizioni di efficacia, ... 🔗repubblica.it

Perché l’offerta di Mediobanca su Banca Generali è così importante e cosa c’è davvero in gioco - Nel risiko delle banche italiane, attivissime negli ultimi mesi, si è aggiunta una nuova operazione: l'offerta di Mediobanca per Banca Generali ... 🔗fanpage.it

Banca Generali: “Ops di Mediobanca non sollecitata né concordata”. Generali prende atto della mossa di Nagel, Mps non si ferma - Il cda di Banca Generali, riunito in seduta straordinaria, ha fatto sapere che l'offerta di Mediobanca "non è stata sollecitata né concordata". Generali prende atto, in casa Mps tira tutt'altro che ar ... 🔗msn.com