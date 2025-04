Ilgiorno.it - Affissa la targa, scatta la contestazione

Inaugurata laa Sergio Ramelli alla fine di via Repubblica. Sono intervenuti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, Grazia Di Maggio, Camera dei Deputati, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone l’europarlamentare Carlo Fidanza e altri politici come Fabio Raimondo, Pino Pozzoli, Chiara Valcepina, Romano la Russa e Franco Lucente. Non sono mancate le contestazioni da parte di un gruppo di cittadini."La morte di Sergio Ramelli è una morte che dovrebbe unire tutti i ragazzi che sono morti durante gli anni Settanta. Qualora volesse essere messa unaanche a ricordo di un martire degli anni ‘70 che ha rappresentato la sinistra, non c’è nessun problema, i morti meritano di essere commemorati", ha spiegato il sindaco Palladino.