Incidenti stradali sulle Provinciali Ferite due donne Una è grave

Incidenti stradali, ieri, su strade Provinciali. Il primo, uno scontro tra due auto ieri mattina a Sondalo, sulla SP 27 alla rotonda San Rocco: una si è ribaltata e la giovane donna alla guida è stata portata in ospedale con traumi a collo, schiena e addome.Un'altra donna in tarda mattinata è uscita di strada sulla provinciale 2 a Gordona, pare per evitare un'auto che sopraggiungeva in sorpasso dalla direzione opposta. Portata in ospedale a Chiavenna, tanto spavento ma lievi Ferite.

