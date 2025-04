Naufraga un’imbarcazione al largo è strage | diversi morti

un’imbarcazione avvenuto al largo di El Aouabed, nella regione centro-orientale della Tunisia. A darne notizia sono state le autorità locali, che hanno confermato il decesso dopo l’intervento delle unità della Guardia costiera e della Marina militare tunisina.Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato in seguito a una segnalazione telefonica che indicava la presenza di una barca in difficoltà nelle acque al largo della costa. Le forze navali sono immediatamente intervenute, riuscendo a trarre in salvo 29 persone. I superstiti, provenienti da diversi Paesi dell’Africa sub-sahariana, sono stati soccorsi e affidati alle cure delle autorità competenti.Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica del naufragio. Thesocialpost.it - Naufraga un’imbarcazione al largo, è strage: diversi morti Leggi su Thesocialpost.it Otto migranti hanno perso la vita nel naufragio diavvenuto aldi El Aouabed, nella regione centro-orientale della Tunisia. A darne notizia sono state le autorità locali, che hanno confermato il decesso dopo l’intervento delle unità della Guardia costiera e della Marina militare tunisina.Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato in seguito a una segnalazione telefonica che indicava la presenza di una barca in difficoltà nelle acque aldella costa. Le forze navali sono immediatamente intervenute, riuscendo a trarre in salvo 29 persone. I superstiti, provenienti daPaesi dell’Africa sub-sahariana, sono stati soccorsi e affidati alle cure delle autorità competenti.Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica del naufragio.

