Blackout Spagna ripristinato 90% rete elettrica

Spagna e Portogallo, dopo il maxi Blackout di ieri. Alle 5 del mattino l’operatore elettrico spagnolo Red Eléctrica ha dichiarato che oltre il 92% della domanda di energia era stato ripristinato.Le autorità dei due Paesi sono a lavoro dopo l’ancora inspiegabile Blackout che ha bloccato i voli, paralizzato le linee della metropolitana, interrotto le comunicazioni mobili e chiuso gli sportelli bancomat. Lunedì sera molti residenti delle città, tra cui Madrid, la capitale, sono andati a dormire nel buio più totale.I soccorritori spagnoli hanno dichiarato di aver tratto in salvo circa 35.000 passeggeri bloccati lungo le ferrovie e la metropolitana.Alle 23 di ieri c’erano ancora 11 treni bloccati a causa dell’interruzione di corrente e in attesa di evacuazione. Lapresse.it - Blackout Spagna, ripristinato 90% rete elettrica Leggi su Lapresse.it Da prima dell’alba l’elettricità sta gradualmente tornando ine Portogallo, dopo il maxidi ieri. Alle 5 del mattino l’operatore elettrico spagnolo Red Eléctrica ha dichiarato che oltre il 92% della domanda di energia era stato.Le autorità dei due Paesi sono a lavoro dopo l’ancora inspiegabileche ha bloccato i voli, paralizzato le linee della metropolitana, interrotto le comunicazioni mobili e chiuso gli sportelli bancomat. Lunedì sera molti residenti delle città, tra cui Madrid, la capitale, sono andati a dormire nel buio più totale.I soccorritori spagnoli hanno dichiarato di aver tratto in salvo circa 35.000 passeggeri bloccati lungo le ferrovie e la metropolitana.Alle 23 di ieri c’erano ancora 11 treni bloccati a causa dell’interruzione di corrente e in attesa di evacuazione.

Se ne parla anche su altri siti

Ripristinato il 50% dell'approvvigionamento elettrico in Spagna dopo blackout - Almeno il 50% dell'approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzo della Moncloa in un secondo aggiornamento dopo il blackout. Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KW/ora in cinque secondi, in pratica l'equivalente del 60% della domanda elettrica nazionale in quel momento. 🔗quotidiano.net

Blackout in Spagna, Sanchez: "Ripristinato oltre il 50% delle forniture elettriche" | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE; Maxi blackout Spagna, ripristinato il 90% dell'elettricità. Il caso Madrid e gli aerei ancora fermi; Ripristinato il 90% dell'elettricità in Spagna e Portogallo; Blackout in Spagna e Portogallo, persi 15 GW di energia in cinque secondi. Sanchez: Ignote le cause. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ripristinato il 90% dell'elettricità in Spagna e Portogallo - MADRID, 29 APR - L'elettricità è stata ripristinata in quasi il 90% della Spagna continentale, dopo il massiccio blackout che ha colpito ieri la penisola iberica: lo ha annunciato stamattina il gestor ... 🔗ansa.it

Maxi blackout Spagna, ripristinato il 90% dell'elettricità. Il caso Madrid e gli aerei ancora fermi - Quasi il 90% dell'elettricità è stato ripristinato nella Spagna continentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito ieri la penisola iberica. Lo ha annunciato l'operatore di rete Ree. Alle 04:00 o ... 🔗affaritaliani.it

Blackout Ripristinato il 90% dell'elettricità in Spagna e Portogallo - L'elettricità è stata ripristinata in quasi il 90% della Spagna continentale, dopo il massiccio blackout che ha colpito ieri la penisola iberica: lo ha annunciato stamattina il gestore della rete, Ree ... 🔗bluewin.ch