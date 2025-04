Metropolitanmagazine.it - I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada

Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale dia vincere lelegislative canadesi. Idellein. Le proiezioni dei media canadesi annunciano la vittoria didopo una campagna condizionata dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump., 60 anni, economista, ex governatore della Banca del, ha puntato tutto sulla minaccia americana. «Vogliono le nostre risorse, la nostra acqua. Gli americani vogliono il nostro Paese. Il caos è entrato nelle nostre vite. È una tragedia, ma è anche una realtà. La domanda chiave in questeè: chi è nella posizione migliore per opporsi al presidente Trump?», ha detto.ha promesso di mantenere i dazi sui prodotti americani finché saranno in vigore quelli di Washington.