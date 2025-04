Il Palazzo di Giustizia di via D’Azeglio nel 1961

Palazzo che fu del conte Federico Rasponi, in via D’Azeglio, nel 1865 passò dalla Provincia (cui era stato ceduto due anni prima dagli eredi) allo Stato che ne fece la sede del Palazzo di Giustizia e fino al 1988 ha ospitato la Procura della Repubblica, il Tribunale, la Corte d’Assise e la Pretura (i cui uffici negli anni 70 si erano trasferiti prima in via Gordini poi in via Carducci).La foto risale al maggio del 1961 e la persona in piedi è un volontario del Partito Comunista in attesa di depositare il simbolo che inevitabilmente finirà sulla scheda in alto a sinistra.A cura di Carlo Raggi Ilrestodelcarlino.it - Il Palazzo di Giustizia di via D’Azeglio nel 1961 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La proprietà delche fu del conte Federico Rasponi, in via, nel 1865 passò dalla Provincia (cui era stato ceduto due anni prima dagli eredi) allo Stato che ne fece la sede deldie fino al 1988 ha ospitato la Procura della Repubblica, il Tribunale, la Corte d’Assise e la Pretura (i cui uffici negli anni 70 si erano trasferiti prima in via Gordini poi in via Carducci).La foto risale al maggio dele la persona in piedi è un volontario del Partito Comunista in attesa di depositare il simbolo che inevitabilmente finirà sulla scheda in alto a sinistra.A cura di Carlo Raggi

