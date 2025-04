Corriere dello Sport | Prodigio Napoletano

Corriere dello Sport: “Prodigio Napoletano”">Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, plasmato dalla mano sapiente di Antonio Conte. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, appena otto mesi fa il panorama azzurro sembrava quello di un pianeta lunare: una squadra senza anima, senza cuore, smarrita dopo lo scudetto conquistato sotto altre guide. Poi, l’arrivo di Conte ha trasformato il deserto in un laboratorio di rinascita: lavoro duro, sacrifici, organizzazione feroce.Con lui, e grazie anche a uno staff tecnico di primissimo livello, il Napoli ha ritrovato vita e spirito competitivo: oggi è primo con 74 punti, a +3 sull’Inter, ed è già aritmeticamente qualificato in Champions League. Un’impresa che solo pochi mesi fa sembrava impossibile.La nuova forza azzurraCome ricorda Mandarini, il percorso non è stato semplice. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Prodigio Napoletano” Leggi su Napolipiu.com : “”">Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, plasmato dalla mano sapiente di Antonio Conte. Come racconta Fabio Mandarini sul, appena otto mesi fa il panorama azzurro sembrava quello di un pianeta lunare: una squadra senza anima, senza cuore, smarrita dopo lo scudetto conquistato sotto altre guide. Poi, l’arrivo di Conte ha trasformato il deserto in un laboratorio di rinascita: lavoro duro, sacrifici, organizzazione feroce.Con lui, e grazie anche a uno staff tecnico di primissimo livello, il Napoli ha ritrovato vita e spirito competitivo: oggi è primo con 74 punti, a +3 sull’Inter, ed è già aritmeticamente qualificato in Champions League. Un’impresa che solo pochi mesi fa sembrava impossibile.La nuova forza azzurraCome ricorda Mandarini, il percorso non è stato semplice.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corriere dello Sport – Conceiçao tentato di tenerlo al Milan - 2025-02-05 10:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Questione di numeri, ma non solo. Le cifre però possono aiutare a capire quanto Alexis Saelemaekers sia centrale nella Roma e quanto, invece, non lo sia stato nel Milan. In rossonero 10 gol in 141 presenze, da quando indossa la maglia giallorossa è già a 4 in 16 partite e con due mesi di infortunio alle spalle. 🔗justcalcio.com

Prima pagina Corriere dello Sport: Fonseca si prende 9 mesi di squalifica - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 marzo 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato 🔗pianetamilan.it

Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra” - Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra”"> Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un’ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l’assist decisivo per il gol del pareggio. 🔗napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte: «Scudetto al Napoli? Mancano quattro passi, sarebbe un prodigio»; Conte: Lo scudetto sarebbe un prodigio. La partita dell'Inter? Non l'ho vista; Conte ci crede, ma con prudenza: Lo scudetto sarebbe un prodigio; Conte: Lo scudetto sarebbe un prodigio. La partita dell'Inter? Non l'ho vista. 🔗Se ne parla anche su altri siti