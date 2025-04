Uscita di Pazzaglini sul 25 Aprile Lo striscione di Ascoli paragonato a quello con la scritta W la

Aprile con non poche polemiche in provincia. L'assenza di "Bella Ciao" a Recanati e San Severino, la frase "celebriamo la cosiddetta Liberazione" del presidente del consiglio comunale di Civitanova Fausto Troiani. e da ultimo, ieri, un post su Facebook dell'ex senatore della Lega, Giuliano Pazzaglini, più volte sindaco di Visso e attuale capogruppo di minoranza, in cui paragona lo striscione della fornaia di Ascoli a uno con la scritta "W la f." apparso a Latina. "Il 25 Aprile – scrive – è veramente una festa nazionale? Comincio a pensare di no. In teoria una festa nazionale dovrebbe rappresentare una valore riconosciuto da tutti, ma se un fatto banale come quello di Ascoli diventa un caso nazionale probabilmente anche chi si riconosce in quel "valore" non ha ben chiaro cosa rappresenta.

