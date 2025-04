Scuola congedi parentali docenti e ATA | cosa cambia con la LdB 2025 guida aggiornata FLC CGIL

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità sui congedi parentali destinati al personale scolastico. Per agevolare l'applicazione corretta delle nuove disposizioni, è disponibile una guida pratica che si rivolge sia agli operatori delle segreterie scolastiche che al personale docente e ATA. Questa guida sintetica rappresenta uno strumento operativo utile per interpretare le recenti modifiche normative.

Con una decisione destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale di Modena ha stabilito che i genitori di gemelli hanno diritto a usufruire del congedo parentale retribuito al 100% per ciascun figlio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stanzia 100 milioni di euro aggiuntivi per il tutoraggio e l'orientamento nelle scuole. L'emendamento approvato al Milleproroghe incrementa di 50 milioni di euro il fondo per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come previsto dalla legge n. 197 del 2022.

