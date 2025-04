Divieto di trasferta violato Gli ultrà lilla puntano sullo stadio allontanati dalle forze dell’ordine

stadio di via Roma, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Saronno e Legnano. L’incontro, considerato a rischio, era già stato posto sotto stretta sorveglianza dalle autorità competenti, con un Divieto di trasferta imposto ai tifosi legnanesi in seguito a precedenti episodi di violenza. Nonostante le restrizioni, un gruppo di ultras provenienti da Legnano ha tentato di avvicinarsi al campo sportivo, trovandosi di fronte i tifosi di casa. L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine, presenti in buon numero proprio per prevenire incidenti, ha impedito che la situazione degenerasse.Nel corso delle operazioni di contenimento, un funzionario del commissariato di Legnano ha riportato una lieve ferita alla gamba, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ilgiorno.it - Divieto di trasferta violato. Gli ultrà lilla puntano sullo stadio allontanati dalle forze dell’ordine Leggi su Ilgiorno.it Momenti di tensione domenica pomeriggio nei pressi dellodi via Roma, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Saronno e Legnano. L’incontro, considerato a rischio, era già stato posto sotto stretta sorveglianzaautorità competenti, con undiimposto ai tifosi legnanesi in seguito a precedenti episodi di violenza. Nonostante le restrizioni, un gruppo di ultras provenienti da Legnano ha tentato di avvicinarsi al campo sportivo, trovandosi di fronte i tifosi di casa. L’intervento rapido e deciso delle, presenti in buon numero proprio per prevenire incidenti, ha impedito che la situazione degenerasse.Nel corso delle operazioni di contenimento, un funzionario del commissariato di Legnano ha riportato una lieve ferita alla gamba, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, Musto: “Chiederò un incontro al ministro” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Sulla questione del divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, chiederò un incontro al sindaco Manfredi e se serve anche al ministro Piantedosi”. Lo dice, in una nota, il presidente della commissione Politiche giovanili e del lavoro, Luigi Musto, in relazione al probabile provvedimento di restrizione da parte del Casms, dopo gli episodi che si sono verificati lunedì scorso a Bologna, in occasione dell’ultima gara di campionato del Napoli. 🔗anteprima24.it

Scontri fra tifosi in A12: divieto di trasferta per 4 mesi per gli ultras di Lucchese e Perugia - LUCCA – Dovranno stare lontani dagli stadi per le gare in trasferta per 4 mesi, quindi fino alla fine del campionato i tifosi di Lucchese e Perugia che si sono resi protagonisti di violenti scontri sull’autostrada A12 domenica 23 febbraio. È la decisione del ministero dell’interno che ha emesso uno specifico provvedimento dopo aver acquisito le informazioni dalle Questure di Perugia e di Lucca. Dopo gli scontri le indagini, al momento, hanno portato a un arresto di un tifoso perugino, responsabile di un’aggressione a colpi di bastone, e a tre denunce di ultras rossoneri. 🔗corrieretoscano.it

Divieto di trasferta per i tifosi cesenati a Cremona, FdI: "Una sconfitta per tutti, tifo sano da sostenere" - I tifosi del Cesena residenti nel territorio provinciale non potranno accedere allo stadio ’Zini’ di Cremona domani alle ore 17,15 in occasione della gara di calcio tra Cremonese e Cesena. La decisione è stata presa dal prefetto di Cremona, in seguito alle valutazioni combinate dell’Osservatorio... 🔗cesenatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Divieto di trasferta violato. Gli ultrà lilla puntano sullo stadio allontanati dalle forze dell’ordine; Ultras violenti: vietate le trasferte ai tifosi di Atalanta, Como, Napoli e Roma; Calcio, con l’internazionale degli ultrà torna anche la violenza; Festeggiamenti a Orio e trasferte, il Bocia non ha violato il Daspo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia