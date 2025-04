Sì il mese islamico ha influito sullo stop Ad aprile la ripresa

mese scorso in confronto al marzo del 2024. Già a febbraio, peraltro, Galli, gestore del ristorante Galleria, aveva previsto la flessione poi dimostrata dai dati ufficiali (-0,7%). Ma il calo di marzo a un motivo ben preciso secondo il ristoratore del Salotto dei milanesi.Quale?"Marzo è stato quasi interamente coperto dal Ramadan".Cosa c’entra il mese sacro per i musulmani, un mese di digiuno, preghiera e riflessione, con l’arrivo di turisti all’ombra della Madonnina?"Per esperienza diretta mia e di altri colleghi commercianti e ristoratori del centro storico, quando c’è Ramadan salta l’arrivo di migliaia di turisti. Ilgiorno.it - "Sì, il mese islamico ha influito sullo stop. Ad aprile la ripresa" Leggi su Ilgiorno.it "Lo 0,5% in meno di turisti a Milano lo scorso marzo? Pensavo peggio. Il dato resta sostanzialmente positivo". Pier Antonio Galli, consigliere delegato de Il Salotto di Milano, l’associazione degli operatori della Galleria Vittorio Emanuele (aderente a Confcommercio Milano), non è per nulla stupito della leggera riduzione dei visitatori in città ilscorso in confronto al marzo del 2024. Già a febbraio, peraltro, Galli, gestore del ristorante Galleria, aveva previsto la flessione poi dimostrata dai dati ufficiali (-0,7%). Ma il calo di marzo a un motivo ben preciso secondo il ristoratore del Salotto dei milanesi.Quale?"Marzo è stato quasi interamente coperto dal Ramadan".Cosa c’entra ilsacro per i musulmani, undi digiuno, preghiera e riflessione, con l’arrivo di turisti all’ombra della Madonnina?"Per esperienza diretta mia e di altri colleghi commercianti e ristoratori del centro storico, quando c’è Ramadan salta l’arrivo di migliaia di turisti.

