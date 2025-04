Mamma fammi subito un bonifico Ma la sindaca riesce a sventare la truffa

Mamma ho perso il telefono, scrivimi urgente su whatsapp", eccetera eccetera. Il tentativo di truffa è collaudato e ormai noto, ma la destinataria in questo caso era la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto). Che, nel tentativo, riuscito, di fornire il maggior numero di elementi alle forze dell’ordine, ha tenuto “in linea“ lo sconosciuto truffatore il più possibile e si è fatta da lui notificare gli estremi del ‘versamento’ prima di palesarsi. "A quel punto – spiega in un post su Facebook – il truffatore ha cancellato subito tutti i messaggi. Ma ormai era tardi". La raccomandazione ai cittadini: "Mi raccomando. State attenti". Girano in rete senza sosta le schermate delle conversazioni fra la sindaca “in incognito“ e il truffatore. L’esordio è il solito: il telefono perso, un numero da contattare, ma soprattutto del denaro da mandare il prima possibile. Ilgiorno.it - "Mamma, fammi subito un bonifico". Ma la sindaca riesce a sventare la truffa Leggi su Ilgiorno.it ho perso il telefono, scrivimi urgente su whatsapp", eccetera eccetera. Il tentativo diè collaudato e ormai noto, ma la destinataria in questo caso era laIlaria Scaccabarozzi (nella foto). Che, nel tentativo, riuscito, di fornire il maggior numero di elementi alle forze dell’ordine, ha tenuto “in linea“ lo sconosciutotore il più possibile e si è fatta da lui notificare gli estremi del ‘versamento’ prima di palesarsi. "A quel punto – spiega in un post su Facebook – iltore ha cancellatotutti i messaggi. Ma ormai era tardi". La raccomandazione ai cittadini: "Mi raccomando. State attenti". Girano in rete senza sosta le schermate delle conversazioni fra la“in incognito“ e iltore. L’esordio è il solito: il telefono perso, un numero da contattare, ma soprattutto del denaro da mandare il prima possibile.

