Preso spacciatore atterrato all’aeroporto Deve scontare un anno e tre mesi in Moldavia

Dopo aver proceduto ai rilievi fotodattiloscopici e accertata l'identità del fermato, i poliziotti della Polaria hanno attivato i canali della cooperazione internazionale appurando che lo straniero era destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di Chisinau nel 2023, con pena di un anno e tre mesi di reclusione, per fatti risalenti al 2017 nel distretto di Hincesti della Repubblica di Moldavia. Il cittadino moldavo è stato quindi arrestato e accompagnato alla Dozza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

