Ancelotti il destino è scritto | verso la panchina del Brasile Accordo fatto

Ancelotti avrebbe accettato di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana, secondo quanto riportano diversi media online spagnoli. L'allenatore italiano, attualmente sotto contratto con il Real Madrid fino al 2026, sarebbe pronto a interrompere anzitempo la sua esperienza sulla panchina dei blancos.La notizia arriva dopo l'eliminazione dalla Champions League e la sconfitta in Coppa del Re contro il Barcellona, due battute d'arresto che, secondo la stampa di Madrid, avrebbero accelerato i tempi di una separazione già nell'aria. Ancelotti assumerebbe la guida della Seleção prima delle partite di qualificazione ai Mondiali 2026 previste a giugno, mentre il Real Madrid si preparerebbe a disputare il prossimo Mondiale per club FIFA con un nuovo allenatore.Futuro in bilico, ma la Cbf è fiduciosaDopo la finale di Coppa del Re, Ancelotti aveva ammesso che il suo futuro sarebbe stato un tema da affrontare "nelle prossime settimane", senza chiudere la porta a possibili cambiamenti.

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric. Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗ilnapolista.it

