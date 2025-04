Gira con l’hashish ai giardini Diaz

giardini Diaz, giovane egiziano tenta di disfarsi di un involucro contenente hashish. È quanto accaduto domenica sera, mentre gli agenti della volante della questura di Macerata erano impegnati in un controllo. Nei pressi dei giardini, gli agenti si sono imbattuti in un 23enne egiziano che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di disfarsi di un involucro. È stato prontamente recuperato dagli operatori e si è accertato che conteneva 15 grammi di hashish. L’involucro è stato sequestrato mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura per la detenzione, per uso personale, della sostanza stupefacente. Ilrestodelcarlino.it - Gira con l’hashish ai giardini Diaz Leggi su Ilrestodelcarlino.it Controlli della polizia ai, giovane egiziano tenta di disfarsi di un involucro contenente hashish. È quanto accaduto domenica sera, mentre gli agenti della volante della questura di Macerata erano impegnati in un controllo. Nei pressi dei, gli agenti si sono imbattuti in un 23enne egiziano che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di disfarsi di un involucro. È stato prontamente recuperato dagli operatori e si è accertato che conteneva 15 grammi di hashish. L’involucro è stato sequestrato mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura per la detenzione, per uso personale, della sostanza stupefacente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Unità cinofila ai Giardini Ducali, trovato hashish e identificati tre consumatori - Continuano i controlli della Polizia locale con l’ausilio dell’Unità cinofila in alcune aree problematiche del centro storico. Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio gli operatori del Nucleo problematiche del territorio insieme a una pattuglia del centro storico si sono concentrati nell’area dei... 🔗modenatoday.it

Spaccio ai giardini Orti Pace, pusher vendeva cocaina e hashish. La droga nascosta in una cassetta postale - JESI – Operazione antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che ha portato all’arresto di un 25enne senegalese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, è partito da alcune segnalazioni dei residenti di via Setificio... 🔗anconatoday.it

Esplode il Carnevale a Macerata, dai Flintstones a Trump: maschere e carri ai giardini Diaz - Macerata, 9 marzo 2025 – Trenini, carri, trampoli, maschere e tanti bambini felici. Il 35esimo Carnevale maceratese ha raccolto famiglie e giovani. Coriandoli, musica e bolle di sapone hanno riempito l’aria ai giardini Diaz, regalando un pomeriggio vivo condotto da Daniela Gurini e Marco Moscatelli. In tanti hanno ballato, sfilato e suonato per la gioia dei più piccoli. La festa è organizzata dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piediripa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

In giro con l’hashish, due 21enni nei guai; Spaccio ai giardini e in piazza Garibaldi. Arrivano le condanne per sei africani; Gira con due etti di cocaina, 32enne in manette a San Paolo di Jesi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gira con l’hashish ai giardini Diaz - Controlli della polizia ai giardini Diaz, giovane egiziano tenta di disfarsi di un involucro contenente hashish. È quanto accaduto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Droga ceduta agli agenti sotto copertura ai giardini Diaz e Fontescodella, condannati sei pusher: pene fino al 18 mesi - e hashish, a tossicodipendenti in particolare ai giardini Diaz e al Parco di Fontescodella, in alcuni casi anche a minorenni, ma parte di quelle accuse nel frattempo sono cadute. Al vaglio dei giudici ... 🔗corriereadriatico.it

Droga ceduta agli agenti sotto copertura ai giardini Diaz e Fontescodella, condannati sei pusher: pene fino al 18 mesi - MACERATA Spaccio di marijuana e hashish ai giardini Diaz e al Parco di Fontescodella, tra i clienti anche agenti dello Sco (Servizio centrale operativo) della polizia sotto copertura. Condannati ... 🔗msn.com