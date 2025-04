Pierre Poilievre promette collaborazione per difendere il Canada dalle minacce di Trump

Pierre Poilievre ha promesso di collaborare con il governo liberale per contrastare la guerra commerciale e le minacce di annessione del presidente statunitense Donald Trump, dopo che le proiezioni hanno attribuito la vittoria al partito di Mark Carney. "Metteremo sempre il Canada al primo posto", ha detto ai sostenitori, aggiungendo: "I conservatori collaboreranno con il primo ministro e tutti i partiti con l'obiettivo comune di difendere gli interessi del Canada e ottenere un nuovo accordo commerciale che ci lasci alle spalle questi dazi, proteggendo al contempo la nostra sovranità".

