Scaleup act le nuove regole sulle startup stanno creando una certa confusione

Scaleup Act che stanno congelando bilanci e nuove iniziative delle imprese innovative. La richiesta al governo: dateci chiarimenti Wired.it - Scaleup act, le nuove regole sulle startup stanno creando una certa confusione Leggi su Wired.it Perché ci sono dubbi su come interpretare loAct checongelando bilanci einiziative delle imprese innovative. La richiesta al governo: dateci chiarimenti

Su altri siti se ne discute

Campagna contro le zanzare: nuove regole per i trattamenti negli spazi privati - È partita la campagna 2025 per il contrasto alla proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, vettori di pericolose malattie virali come Dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. L’Amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con l’Ausl e i Ceas, ha avviato azioni mirate sia... 🔗modenatoday.it

Prodotti tracciati ed etichette obbligatorie, nuove regole per chi vende in Italia - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9 aprile 2025 un nuovo Disegno di Legge (DDL) che introduce misure stringenti a tutela del settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, presentato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, mira a rafforzare la trasparenza, contrastare le frodi e difendere il valore delle produzioni Made in Italy. 🔗quifinanza.it

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scaleup act, le nuove regole sulle startup stanno creando una certa confusione; Al via il nuovo Scaleup Act, che cosa prevedono gli incentivi e a chi sono destinati?; Scaleup Act, che cosa cambia nel 2025 per le startup; Startup: al Mimit l'evento Scaleup Act, focus su investimenti e competitività. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scaleup act, le nuove regole sulle startup stanno creando una certa confusione - Lo Scaleup Act riduce il tempo standard di permanenza della precedente ... iscritta al registro speciale fino a cinque anni dalla data di costituzione. Le nuove regole invece menzionano come data ... 🔗wired.it

Profilazione dei clienti, le nuove regole dell'AI Act - AI Act: quali sono gli obblighi, i divieti e le sanzioni per le imprese AI: i dati fattore di volta per la supremazia dell’UE L’Ue apre 4 bandi per le tecnologie digitali. 🔗informazione.it