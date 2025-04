Martedì 29 Aprile 2025 Almanacco Accadde Oggi Santo del giorno

Almanacco del 28 Aprile 2025. Il Santo di Oggi e gli avvenimenti. Oggi nel 1955 – Giovanni Gronchi viene eletto presidente della Repubblica Italiana con 658 voti su 833; presterà giuramento il successivo 11 maggio

L’oroscopo di martedì 29 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - L’oroscopo di martedì 29 aprile con la Luna in Gemelli dona una grande potenza intellettuale a tutti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Oroscopo di martedì 29 aprile 2025 - Ecco l’oroscopo di martedì 29 aprile 2025. ? Ariete Lavoro Giornata dinamica con opportunità di mettere in risalto le tue capacità. Un progetto stagnante riceverà nuova energia. Amore Le stelle favoriscono il dialogo. È il momento ideale per chiarire malintesi e rafforzare il legame col partner. Salute Vitalità in crescita, ma attenzione a non strafare. Un’attività fisica moderata porterà benefici. 🔗ilfogliettone.it

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 aprile 2025 - Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). 🔗tpi.it

