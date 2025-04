Mega blackout | Spagna e Portogallo litigano sulle possibili cause

sulle cause” del Mega blackout che nella giornata di ieri ha colpito l’intera Spagna poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in alcune zone della Francia. A dichiararlo è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez, precisando che non si può escludere “alcuna ipotesi”. L’interruzione della corrente . Mega blackout: Spagna e Portogallo litigano sulle possibili cause L'Identità. Lidentita.it - Mega blackout: Spagna e Portogallo litigano sulle possibili cause Leggi su Lidentita.it “Non ci sono informazioni conclusive” delche nella giornata di ieri ha colpito l’interapoco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicinoe in alcune zone della Francia. A dichiararlo è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez, precisando che non si può escludere “alcuna ipotesi”. L’interruzione della corrente .L'Identità.

