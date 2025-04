Quotidiano.net - Mediobanca-Generali, l’economista Rossi: “Decide il mercato. Lo Stato si limiti a essere arbitro”

Roma, 29 aprile 2025 –, Mps, Unicredit. La partita del risiko bancario è entrata nella fase più calda. Dobbiamo preoccuparci?“L’elemento che desta qualche preoccupazione è il ruolo dello, che dovrebbe limitarsi a fare l’del– risponde Nicola, economista, membro del cda dell’Istituto Bruno Leoni e consigliere economico di Palazzo Chigi ai tempi della presidenza D’Alema –. Quando ciò non avviene, prima o poi si creano situazioni la cui pericolosità può emergere anche a distanza di tempo. Per il resto, francamente, ci sono molte vicende che si intersecano e non è chiaro quante di queste operazioni siano veri e propri progetti di politica industriale e quante, invece, semplici sistemazioni interne. L’elemento unificante è che si tratta essenzialmente di operazioni carta contro carta; non si vedono girare euro cash”.