Commemorazione polemiche e tensioni per i repubblichini | fiaccolata allo stadio scontri in Comune

tensioni hanno segnato Lecco nel pomeriggio e nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, in occasione dell'ottantesimo anniversario della fucilazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. La ricorrenza, da anni al centro di polemiche e contrapposizioni, ha visto. Leccotoday.it - Commemorazione, polemiche e tensioni per i repubblichini: fiaccolata allo stadio, scontri in Comune Leggi su Leccotoday.it Momenti di fortihanno segnato Lecco nel pomeriggio e nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, in occasione dell'ottantesimo anniversario della fucilazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. La ricorrenza, da anni al centro die contrapposizioni, ha visto.

Commemorazione, polemiche e tensioni per i repubblichini: fiaccolata allo stadio, scontri in Comune - I manifestanti hanno tentato di entrare in Palazzo Bovara durante il Consiglio comunale. In serata, l'annunciata fiaccolata commemorativa per i sedici repubblichini allo stadio "Rigamonti-Ceppi" ... 🔗leccotoday.it

Tensioni attorno alla fiaccolata in ricordo dei repubblichini, scontri davanti al municipio - Il grande dispiegamento di forze dell’ordine ha contenuto la manifestazione antifascista diretta allo stadio L’Anpi sceglie di restare in Largo Montenero: “Restiamo qua per un presidio che non cada in ... 🔗msn.com

