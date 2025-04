Giro d’Italia 2025 | quarta tappa Alberobello-Lecce Percorso e altimetria | tocca finalmente ai velocisti

Giro d’Italia 2025 approda finalmente nel Bel Paese. Martedì 13 maggio si svolgerà infatti la quarta tappa, di scena in Puglia, con partenza da Alberobello ed arrivo a Lecce dopo un Percorso lungo 187 chilometri. Sarà un appuntamento particolarmente importante, in quanto prevede la prima volata di gruppo di questa edizione. Scopriamo nel dettaglio il Percorso e l’altimetria.Percorso quarta tappa Giro d’Italia 2025Martedì 13 maggioAlberobello-Lecce (187 chilometri)Si tratta di una frazione praticamente interamente pianeggiante, con presente un solo breve strappo: quello di Putignano. Le principali città sono connesse tramite strade ampie e rettilinee con i soliti ostacoli urbani quali rotatorie, spartitraffico ed isole salva pedoni. A Lecce è allestito un circuito di 12 km prima di transitare all’arrivo ed affrontare un Giro completo. Oasport.it - Giro d’Italia 2025: quarta tappa Alberobello-Lecce. Percorso e altimetria: tocca finalmente ai velocisti Leggi su Oasport.it Dopo la breve parentesi iniziale in Albania, ilapprodanel Bel Paese. Martedì 13 maggio si svolgerà infatti la, di scena in Puglia, con partenza daed arrivo adopo unlungo 187 chilometri. Sarà un appuntamento particolarmente importante, in quanto prevede la prima volata di gruppo di questa edizione. Scopriamo nel dettaglio ile l’Martedì 13 maggio(187 chilometri)Si tratta di una frazione praticamente interamente pianeggiante, con presente un solo breve strappo: quello di Putignano. Le principali città sono connesse tramite strade ampie e rettilinee con i soliti ostacoli urbani quali rotatorie, spartitraffico ed isole salva pedoni. Aè allestito un circuito di 12 km prima di transitare all’arrivo ed affrontare uncompleto.

