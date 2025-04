Rigassificatore in funzione a maggio | Garantirà un’ampia diversificazione delle fonti di approvigionamento

maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione al terminal al largo di Punta Marina. Snam è in attesa di ricevere le ultime autorizzazioni dalle istituzioni competenti, dopo aver concluso con successo le attività di commissioning della nave rigassificatrice Bw Singapore, ormeggiata a 8,5 chilometri dalla costa ravennate.Acquistata nel luglio 2022, la gasiera è dotata, come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino, di una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all’anno. "La conclusione di questo passaggio è l’ulteriore dimostrazione di come il binomio Snam-Ravenna sappia corrispondere alle attese e conseguire risultati concreti e strutturali, nei tempi previsti e nell’interesse del Sistema Paese", commenta Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam. Con l’entrata in esercizio dell’impianto, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas, "che potrà così essere soddisfatta attraverso una infrastruttura che garantisce un’ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Ilrestodelcarlino.it - Rigassificatore in funzione a maggio: "Garantirà un’ampia diversificazione delle fonti di approvigionamento" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel mese diavrà inizio l’attività di rigassificazione al terminal al largo di Punta Marina. Snam è in attesa di ricevere le ultime autorizzazioni dalle istituzioni competenti, dopo aver concluso con successo le attività di commissioning della nave rigassificatrice Bw Singapore, ormeggiata a 8,5 chilometri dalla costa ravennate.Acquistata nel luglio 2022, la gasiera è dotata, come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino, di una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all’anno. "La conclusione di questo passaggio è l’ulteriore dimostrazione di come il binomio Snam-Ravenna sappia corrispondere alle attese e conseguire risultati concreti e strutturali, nei tempi previsti e nell’interesse del Sistema Paese", commenta Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam. Con l’entrata in esercizio dell’impianto, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas, "che potrà così essere soddisfatta attraverso una infrastruttura che garantiscedi approvvigionamento.

Approfondimenti da altre fonti

Policlinico, entra in funzione il nuovo sistema Cup per le prenotazioni e da maggio via alla telemedicina - Da martedì 4 marzo al Policlinico "Paolo Giaccone" entrerà in funzione il nuovo sistema Cup per la prenotazione delle visite e la gestione delle agende. "Questo aggiornamento - spiegano dall'ospedale - è stato progettato per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, ma avvisiamo i... 🔗palermotoday.it

Entro fine aprile entra pienamente in funzione l'opera da un miliardo: il tour attorno al rigassificatore - Nei giorni scorsi è arrivato, tramite una nave statunitense (la Flex Artemis), il primo carico di Lng (o Gnl, gas naturale liquido) per il rigassificatore di Ravenna. È iniziata così la fase di commisioning, un periodo di prova prima dell'effettiva entrata in funzione della nave BW Singapore, con... 🔗ravennatoday.it

Ravenna, il rigassificatore operativo da maggio - Tutto è pronto per l’operatività della nave rigassificatrice al largo di Ravenna che inizierà a lavorare entro il mese di maggio. E quando la BW Singapore sarà in funzione per 5 miliardi di metri cubi l’anno, la capacità di rigassificazione complessiva dell’Italia salirà a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e che significa il 45% della domanda nazionale di gas. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La nave rigassificatrice Golar Tundra è a Piombino: ci resterà per 3 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti