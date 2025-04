Corriere dello Sport | Tutta Napoli a Lecce

Corriere dello Sport: “Tutta Napoli a Lecce”">Il Napoli è sospeso in una bolla di emozione, con la città e la squadra ormai lanciati verso un sogno sempre più concreto: il quarto scudetto. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’entusiasmo dei tifosi si è fatto incontenibile già domenica, quando all’esterno del Maradona centinaia di persone hanno accolto il pullman azzurro con euforia contagiosa, poche ore dopo la sconfitta dell’Inter a Roma. Antonio Conte li ha definiti «eccitati», leggendo nei loro occhi la voglia di vivere qualcosa di storico.Il Napoli, ora primo con tre punti di vantaggio, è a “quattro passi” dal traguardo: e sabato pomeriggio a Lecce si consumerà un’altra tappa fondamentale della rincorsa. I social sono esplosi di messaggi e frasi cariche di speranza: da McTominay, soprannominato “Fratm” dai compagni, a Di Lorenzo che ha scelto la prudenza (“La parola migliore è quella che non si pronuncia”), fino a Politano, chiaro e diretto: «Il destino nelle nostre mani». Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Tutta Napoli a Lecce” Leggi su Napolipiu.com : “”">Ilè sospeso in una bolla di emozione, con la città e la squadra ormai lanciati verso un sogno sempre più concreto: il quarto scudetto. Come racconta Fabio Tarantino sul, l’entusiasmo dei tifosi si è fatto incontenibile già domenica, quando all’esterno del Maradona centinaia di persone hanno accolto il pullman azzurro con euforia contagiosa, poche ore dopo la sconfitta dell’Inter a Roma. Antonio Conte li ha definiti «eccitati», leggendo nei loro occhi la voglia di vivere qualcosa di storico.Il, ora primo con tre punti di vantaggio, è a “quattro passi” dal traguardo: e sabato pomeriggio asi consumerà un’altra tappa fondamentale della rincorsa. I social sono esplosi di messaggi e frasi cariche di speranza: da McTominay, soprannominato “Fratm” dai compagni, a Di Lorenzo che ha scelto la prudenza (“La parola migliore è quella che non si pronuncia”), fino a Politano, chiaro e diretto: «Il destino nelle nostre mani».

Corriere dello Sport : "Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra" - Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un'ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l'assist decisivo per il gol del pareggio.

Corriere dello Sport: "Napoli, benedetta primavera" - Dopo un febbraio difficile, il Napoli può guardare alla primavera con fiducia. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le squadre di Antonio Conte storicamente migliorano il proprio rendimento nell'ultimo trimestre del campionato. Lo dimostrano i numeri della sua carriera: dal 2011 a oggi, tra Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, il tecnico ha ottenuto una media di 2,33 punti nelle fasi finali della stagione, con percentuali di vittorie che toccano addirittura il 90% nel mese di aprile.

Corriere dello Sport: "Napoli-Inter. La carica di Buongiorno" - La grande sfida di domani al Maradona tra Napoli e Inter è tutta racchiusa in una tautologia calcistica: contro il miglior attacco serve la miglior difesa. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i nerazzurri vantano il primato di reti realizzate in Serie A (59, alla pari con l'Atalanta), mentre il Napoli di Conte è la squadra meno battuta del campionato insieme alla Juventus, con soli 21 gol subiti.

