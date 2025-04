Carlotta Celleno morta all’ex Molino Agostinelli | Era una writer e appassionata di Urbex uno spirito libero e felice

Carlotta Celleno, 19 anni, sabato 26 aprile è entrata con tre amiche nel Molino Agostinelli. Dipingeva ed era una writer: il suo tag era “Sound”. Amava esplorare luoghi dimenticati, edifici fatiscenti, fabbriche dismesse. «Era appassionata di Urbex, il turismo dei luoghi abbandonati, ed era andata a esplorare un edificio, ma non credo abbia preso rischi eccessivi, aveva la testa sulle spalle. Carlotta era uno spirito libero, felice. Era una ragazza attaccata alla vita e sincera: aiutava tutti, era empatica col mondo», dice oggi il padre Carlo. Carlotta è precipitata dal palazzo ed è morta. Ora è aperta un’inchiesta per omicidio colposo.Via del PescaccioL’edificio si trova in via del Pescaccio. «Rifuggiva i social, non amava per nulla apparire in prima persona», dice la famiglia. All’istituto cinematografico Rossellini, dove la ragazza frequentava l’ultimo anno, ieri è stata ricordata. Leggi su Open.online , 19 anni, sabato 26 aprile è entrata con tre amiche nel. Dipingeva ed era una: il suo tag era “Sound”. Amava esplorare luoghi dimenticati, edifici fatiscenti, fabbriche dismesse. «Eradi, il turismo dei luoghi abbandonati, ed era andata a esplorare un edificio, ma non credo abbia preso rischi eccessivi, aveva la testa sulle spalle.era uno. Era una ragazza attaccata alla vita e sincera: aiutava tutti, era empatica col mondo», dice oggi il padre Carlo.è precipitata dal palazzo ed è. Ora è aperta un’inchiesta per omicidio colposo.Via del PescaccioL’edificio si trova in via del Pescaccio. «Rifuggiva i social, non amava per nulla apparire in prima persona», dice la famiglia. All’istituto cinematografico Rossellini, dove la ragazza frequentava l’ultimo anno, ieri è stata ricordata.

