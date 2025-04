Assenza per malattia e periodo di comporto | durata massima per il personale precario Chiarimenti

Il periodo di Assenza per malattia, noto come periodo di comporto, garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro. Secondo l'articolo 17 del CCNL del 29 novembre 2007, tale periodo ha una durata massima di 18 mesi, calcolati sommando tutte le assenze per malattia avvenute nei tre anni antecedenti l'ultima malattia.

