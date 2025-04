Mare Fuori 5 Antonio De Matteo | “La storia di Lino merita un finale La crudezza va raccontata per non anestetizzarci”

Antonio De Matteo si racconta in un'intervista parlando del ruolo di Lino in Mare Fuori 5, di personaggi scomodi e dell'importanza di dover raccontare anche la crudezza: "Ci stiamo piegando al poeticamente corretto. La realtà non è così". Leggi su Fanpage.it Desi racconta in un'intervista parlando del ruolo diin5, di personaggi scomodi e dell'importanza di dover raccontare anche la: "Ci stiamo piegando al poeticamente corretto. La realtà non è così".

