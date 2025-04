Addetto alle pulizie aggredito in stazione | Serve più sicurezza

sicurezza sul lavoro spesso ha a che vedere con la pericolosità dei luoghi frequentati e con il coraggio che contraddistingue la condotta del lavoratore. Così sicuramente è stato per un Addetto alle pulizie della stazione di Monza, vittima di un’aggressione, sabato, per cercare di aiutare un ragazzo in pericolo. Ai primi bagliori dell’alba, alle 6 del mattino, il lavoratore è stato aggredito mentre tentava di difendere un giovane vittima di percosse da parte di un individuo.L’uomo, dipendente della società Coopernico, azienda appaltatrice dei servizi di pulizia per Rfi, è intervenuto in difesa del giovane, ma è stato a sua volta colpito. Ferito nell’aggressione, si è reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, mentre contestualmente è stata presentata denuncia alle autorità competenti. Ilgiorno.it - Addetto alle pulizie aggredito in stazione: "Serve più sicurezza" Leggi su Ilgiorno.it Lasul lavoro spesso ha a che vedere con la pericolosità dei luoghi frequentati e con il coraggio che contraddistingue la condotta del lavoratore. Così sicuramente è stato per undelladi Monza, vittima di un’aggressione, sabato, per cercare di aiutare un ragazzo in pericolo. Ai primi bagliori dell’alba,6 del mattino, il lavoratore è statomentre tentava di difendere un giovane vittima di percosse da parte di un individuo.L’uomo, dipendente della società Coopernico, azienda appaltatrice dei servizi di pulizia per Rfi, è intervenuto in difesa del giovane, ma è stato a sua volta colpito. Ferito nell’aggressione, si è reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, mentre contestualmente è stata presentata denunciaautorità competenti.

