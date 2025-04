Un triangolare per dire no alla mafia allo Zecchini di Grosseto

Grosseto – In occasione della Giornata della legalità, Grosseto si prepara ad accogliere un evento che unisce sport, memoria e impegno civile.Venerdì 23 maggio, nell'anniversario della strage di Capaci, dalle ore 10.30, lo stadio Carlo Zecchini ospiterà Stop alla mafia, un'iniziativa promossa da Lux Events Italia con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto che nasce per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla criminalità organizzata, e sottolineare l'importanza della legalità e della giustizia.Al centro della giornata, un triangolare di calcio che vedrà scendere in campo le squadre Sap Grosseto, Finanza & Friends Team e la polizia municipale di Grosseto. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Rita Dalla Chiesa, da sempre impegnata nel mantenere vivo il ricordo delle vittime della criminalità organizzata, in memoria del padre Carlo Alberto Dalla Chiesa.

