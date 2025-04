Ilfoglio.it - Alberto Franceschini, il beniamino dei "dietrologi"

La morte del capo brigatistadei pubblicisti che hanno edificato fortune sulle ricostruzioni fantapolitiche degli anni di piombo, offre l’occasione per sbrogliare una vecchia matassa terminologica. Siamo così assuefatti alla parolaa che non ci accorgiamo di quanto possa suonare bizzarra a orecchie straniere. Riporto qui con qualche taglio un dialoghetto da Underworld di Don DeLillo: “C’è una parola in italiano.a. Sarebbe la scienza di quello che sta dietro a qualcosa. A un fatto sospetto”. “Bah, la sai una cosa? A gente che ha bisogno di una scienza del genere, potrei degnarmi di dire che noi abbiamo scienze vere, scienze difficili, e non abbiamo bisogno di scienze immaginarie”. Era il 1997. Da allora, in America come in Italia, il retroscena si è divorato la scena in un boccone.