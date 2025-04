Prevenzione e solidarietà in piazza Ecco il Villaggio della Croce Rossa

della solidarietà, che nel fine settimana prenderà la forma di un Villaggio allestito in centro a Monza, sotto i portici dell’Arengario. Sarà quella organizzata per domenica dal Comitato monzese della Croce Rossa, che dalle 9 alle 18 sarà in piazza Roma dove si inaugurerà il “Villaggio della Croce Rossa”, un’esperienza immersiva con tante attività per adulti e bambini, fra intrattenimento e momenti di Prevenzione. Ilgiorno.it - Prevenzione e solidarietà in piazza. Ecco il “Villaggio della Croce Rossa” Leggi su Ilgiorno.it Dimostrazioni di soccorso con l’impiego delle unità cinofile, la creazione di un campo emergenza e prove pratiche aperte a tutti, oltre ad attività per i più piccoli, le ambulanze da vedere e scoprire da vicino, i truccabimbi e altre iniziative, accanto a un progetto solidale per dare vita a spazi in cui poter accogliere le donne vittime di violenza insieme ai loro figli. Una festa, che nel fine settimana prenderà la forma di unallestito in centro a Monza, sotto i portici dell’Arengario. Sarà quella organizzata per domenica dal Comitato monzese, che dalle 9 alle 18 sarà inRoma dove si inaugurerà il “”, un’esperienza immersiva con tante attività per adulti e bambini, fra intrattenimento e momenti di

