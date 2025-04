Hater di Segre il gip non archivia | Internet non è una zona franca E l’indagine si allarga ad altri 90

Segre) rappresenta uno sfregio alla verità oggettiva e la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell’olocausto". Si legge nelle 74 pagine di ordinanza con cui il gip Alberto Carboni, ha ordinato l’imputazione coatta per 7 indagati sui 17 accusati di diffamazione aggravata dall’odio razziale sui social nei confronti della senatrice a vita, per cui la Procura aveva chiesto l’archiviazione. Il gip ha ordinato, tra l’altro, di proseguire le indagini su circa un centinaio di persone. "Il web - sottolinea il magistrato nell’ordinanza - non rappresenta un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente". Ilgiorno.it - Hater di Segre, il gip non archivia: "Internet non è una zona franca". E l’indagine si allarga ad altri 90 Leggi su Ilgiorno.it "Accusare di nazismo una reduce dei campi di sterminio (Liliano) rappresenta uno sfregio alla verità oggettiva e la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell’olocausto". Si legge nelle 74 pagine di ordinanza con cui il gip Alberto Carboni, ha ordinato l’imputazione coatta per 7 indagati sui 17 accusati di diffamazione aggravata dall’odio razziale sui social nei confronti della senatrice a vita, per cui la Procura aveva chiesto l’zione. Il gip ha ordinato, tra l’altro, di proseguire le indagini su circa un centinaio di persone. "Il web - sottolinea il magistrato nell’ordinanza - non rappresenta un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente".

Insulti social a Segre, il gip non archivia e procede con le indagini su oltre 100 hater: il web non è zona franca - All’indomani della nuova ondata di insulti antisemiti sui social, aggravati dalla vergognosa accusa di nazismo all’indirizzo della senatrice a vita Liliana Segre, il gip di Milano Alberto Carboni ha accolto l’istanza della difesa, rappresentata dal’avvocato Vincenzo Saponara. E ha respinto gran parte delle richieste di archiviazione della Procura. Si va avanti con le indagini sugli oltre 100 “odiatori”. 🔗secoloditalia.it

Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all?attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» - PESARO Si scatena l?odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice a... 🔗corriereadriatico.it

Tiktoker suicida in diretta, il gip sugli hater e le false accuse di pedofilia: «Non sapevano che poteva togliersi la vita» - La procura di Bologna continuerà a indagare sul caso della morte di Vincent Plicchi, ma non più per istigazione al suicidio. Secondo il gip, la procura può continuare a indagare per diffamazione gli hater del tiktoker morto suicida in diretta il 9 ottobre 2023. Ma non ci sono elementi sufficienti per provare l’induzione al suicidio da parte di chi avrebbe inventato false accuse di pedofilia sul giovane influencer, per quanto le loro condotte siano da considerarsi «moralmente del tutto riprovevoli», scrive il gip di Bologna. 🔗open.online

Hater di Segre, il gip non archivia: "Internet non è una zona franca". E l’indagine si allarga ad altri 90 - Sette persone saranno mandate a processo con l’accusa di aver diffamato la senatrice a vita. Ad altre dodici già inviato un avviso di conclusioni delle indagini che prelude alla prima udienza. 🔗ilgiorno.it

Liliana Segre, insulti e messaggi di odio: indagini (anche a Nordest) su 102 haters. Il gip: «Sfregio alla memoria» - VENEZIA - Luca Z., 57enne di Conegliano, stigmatizzava così la nomina di Liliana Segre al vertice dell’organismo di Palazzo Madama per il contrasto dei fenomeni di ... 🔗ilgazzettino.it

Hater di Liliana Segre: il gip rigetta l'archiviazione per sette (ma non c'è chef Rubio): «Web non è zona franca». S'indaga su altri 90 odiatori - Il gip: «Il web non è una zona franca». La decisione dopo che la senatrice si era opposta alla richiesta della procura di lasciare cadere le accuse. Si allarga l'indagine. Confermata l'archiviazione p ... 🔗milano.corriere.it