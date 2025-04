Tariffe e tasse non aumentate Bus e parcheggi più economici Irpef Imu e Tari invariate E i dehors dei locali sono gratis

dehors funzionò come compensazione per poter accogliere più clienti senza incorrere in assembramenti). Ilrestodelcarlino.it - Tariffe e tasse non aumentate. Bus e parcheggi più economici. Irpef, Imu e Tari invariate. E i dehors dei locali sono gratis Leggi su Ilrestodelcarlino.it Se n’era parlato nel 2023 quando i biglietti sugli autobus salirono a 1,50 euro in tutta la Romagna, ma non a Forlì, dove la corsa semplice rimase ferma a 1,30 euro: fu il Comune a farsi carico dei 20 centesimi di differenza, misura confermata anche per il 2025. È solo un esempio: le differenze di costi dei servizi, ma anche di tassazione, tra Forlì e le altre città del territorio, non si fermano qui.È di pochi giorni fa la notizia che a Cesena l’occupazione del suolo pubblico ha subìto un aumento di 5 centesimi a metro quadro, passando da 20 a 25 centesimi al giorno. A Forlì il suolo pubblico è gratuito dal 2019, prima quindi della pandemia di Coronavirus (quando l’ampliamento gratuito deifunzionò come compensazione per poter accogliere più clienti senza incorrere in assembramenti).

