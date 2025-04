C’è voglia di Popsophia Via alle prenotazioni online In due ore esauriti i posti

Popsophia' è sbarcato ad Ancona il successo di pubblico è stato grande. Anche troppo, per così dire. Nel senso che la domanda di posti superava l'offerta. Così da quest'anno si è deciso di cambiare la sede della manifestazione, passando dalla Mole Vanvitelliana al più capiente Teatro delle Muse. La bella notizia è che da ieri è possibile prenotare i biglietti per assistere agli eventi in programma, ed evitare così quello che in passato è accaduto spesso: arrivare alla Mole e dover rinunciare allo spettacolo, o all'incontro, perché tutti i posti erano già occupati.Per prenotarsi il sito di riferimento è https:Popsophia.comabracadabra-8-11-maggio-teatro-delle-muse-ancona. Ed è subito sold out. Il teatro delle Muse regala un nuovo record di prenotazioni con ancora un tutto esaurito nonostante la disponibilità di posti più che triplicata rispetto alla Mole Vanvitelliana.

