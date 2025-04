Incidente in tangenziale Est tra Cernusco e Carugate | soccorsi e traffico

Incidente lungo la tangenziale Est e lunghe code, con traffico nella mattinata di martedì 29 aprile in direzione di Venezia. Lo scontro - che secondo quanto ricostruito ha coinvolto un mezzo pesante - è avvenuto poco dopo le sei del mattino nel tratto all'altezza del chilometro 16+700 tra Cernusco e Carugate.

